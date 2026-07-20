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Yerel Kocaeli'nde lokantada oturan müşteri neye uğradığını şaşırdı!
Yerel

Kocaeli'nde lokantada oturan müşteri neye uğradığını şaşırdı!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kocaeli’de kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü lokantanın cam vitrinine daldı. Çarpmanın şiddetiyle müşteri savrularak yaralandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, iki gün önce gece saatlerinde Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet hakimiyetini kaybeden Y.G., lokantanın camını kırarak bir müşteriye çarptı. O sırada masada oturan müşteri çarpmanın şiddetiyle savrulurken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle müşteri yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı müşteriyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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