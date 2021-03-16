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Yerel Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası
Yerel

Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kafede yeni tip koronavirüsle mücadele (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirleri ihlal eden 16 kişiye idari para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 16:01:00 -
Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün bir kafede salgın tedbirlerinin ihlal edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan denetimde, kafedeki 16 kişinin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı belirlendi. Ayrıca, içeride taş ve iskambil oyunu oynandığı, nargile içilmesine müsaade edildiği de tespit edildi.

Polis ekiplerince, iş yeri sahibinin de aralarında olduğu 16 kişiye idari para cezası kesildi.

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