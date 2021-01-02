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Aktüel Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 414 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 414 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2021-01-02 03:05:41 -
Kocaeli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 414 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 414 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 659 iş yeri denetlendi, 12 bin 816 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 2, maske takmayan 41, yasaklı yerlerde sigara içen 13, sokağa çıkma yasağına uymayan 335, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 23 kişi ile tedbirlere uymayan 8 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakalandı.

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