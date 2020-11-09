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Aktüel Kocaeli'nde karantina ihlali "güvenli okul" uygulamasına takıldı
Aktüel

Kocaeli'nde karantina ihlali "güvenli okul" uygulamasına takıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:11:50 -
Kocaeli'nde karantina ihlali "güvenli okul" uygulamasına takıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde karantina ihlali yapan bir kişi, polisin "güvenli okul" uygulamasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Derince ilçesinde okul çevrelerinde kontrol ve denetimler yapıldığı belirtildi.

Uygulamada, 61 araç ve 208 kişinin bilgilerinin kontrol edildiği, karantina ihlali yaptığı belirlenen bir kişiye 3 bin 150 lira ceza kesildiği ifade edildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların devam edeceği kaydedildi.


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