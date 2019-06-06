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Kocaeli'den acı haber! 4 kişinin cesedine ulaşıldı

Kocaeli'de lojistik deposunda çıkan yangın sonucu 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:43
Kocaeli'den acı haber! 4 kişinin cesedine ulaşıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan ve kontrol altına alınan yangında itfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre 4 kişinin cesedine ulaştı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mesaiye 30 kişi geldi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulundu.

Yangın sırasında içeride bugün mesaiye gelen yaklaşık 30 kişi bulunduğu, birçoğunun kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı, yaralanan 5 kişinin ise çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine de çalışma başlattı.

Bu arada, yangını söndürme çalışmalarına Kocaeli merkez ve ilçeleriyle İstanbul itfaiyesi katıldı.

4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yangın, 30'a yakın araçla itfaiye ekiplerinin 5 bölgeden yürüttüğü yaklaşık 4,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Daha sonra binaya giren itfaiye ekipleri üçüncü katta ilk belirlemelere göre 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

İtfaiye ekiplerinin, yangını soğutma ve binada mahsur kaldığı tahmin edilen kişi ya da kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

"Bu olay hepimizi üzmüştür"

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu üzücü olayı duyar duymaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 9 dakika içerisinde yangına müdahale etmeye başladığını söyledi.

Başkan Çiftçi, yangının nasıl başladığının olay yeri incelemesi sonucunda ortaya çıkacağını, şu anda kendilerine ulaşan herhangi bir bilginin olmadığını belirtti.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:43
  1. Çayırova
  2. tekstil fabrikası
  3. lojistik deposu
  4. İstanbul itfaiyesi
  5. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi
  6. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
  7. itfaiye ekipleri
  8. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak

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