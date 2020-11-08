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Aktüel Kocaeli'deki silahlı kavgada balkonda otururken yaralanan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Kocaeli'deki silahlı kavgada balkonda otururken yaralanan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-08 10:21:04 -
Kocaeli'deki silahlı kavgada balkonda otururken yaralanan kişi hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 19 gün önce çıkan silahlı kavgada evinin balkonunda otururken başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta 20 Ekim'de evinin balkonunda oturduğu sırada çıkan silahlı kavgada tüfekle başından ağır yaralanan Taner Çakmak (33), Başiskele'de tedavi altında olduğu özel hastanede hayatını kaybetti.

Çakmak'ın cenazesinin, memleketi Amasya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Körfez ilçesinde 20 Ekim'de iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında tüfekle ateş edilmesi üzerine evinin balkonunda oturan Taner Çakmak başından yaralanmış ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.T. (30) ve arkadaşı F.K. (50) tutuklanmıştı.

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