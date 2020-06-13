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Aktüel

Kocaeli'deki rüşvet operasyonunda 14 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:06:22 -
Kocaeli'deki rüşvet operasyonunda 14 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rüşvet aldıkları iddiasıyla aralarında polis ve iş insanlarının da olduğu 14 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, rüşvet aldığı iddia edilen, aralarında iş insanları ve polislerin de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 10 polis ile 4 iş insanı tutuklandı. Zanlılardan 4 polise ev hapsi verilirken, 21 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Haziran'da rüşvet aldığı iddia edilen, aralarında iş insanları ve polislerin de bulunduğu şüphelilere yönelik gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlatılmış, aralarında polis ve iş insanlarının da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.


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