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Aktüel Kocaeli'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Kocaeli'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 00:58:19 -
Kocaeli'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

İstasyon Mahallesi'ndeki ambalaj atıklarının geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından fabrika içerisindeki alevler söndürüldü, ekipler soğutma işlemi gerçekleştirdi.

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