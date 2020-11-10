  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'deki cinayet davasında karar
Aktüel

Kocaeli'deki cinayet davasında karar

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:12:44 -
Kocaeli'deki cinayet davasında karar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kocasını uyuduğu sırada öldürdükten sonra Yalova'da gömdükleri gerekçesiyle yargılanan kadın 26 yıl, arkadaşı ise ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Sibel Güntaç ile taraf avukatları katıldı, diğer sanık Fahrettin Özcan ile de tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Söz verilen cumhuriyet savcısı, önceki celsede verilen esasa ilişkin mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Güntaç, esasa ilişkin savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Özcan ise hakkındaki suçlamaları reddetti. "Diğer sanığın baskısı ve iknasıyla oraya gittim ancak gittiğimde Hüsnü Güntaç zaten ölmüştü. Sibel bir anlık sinirle öldürdüğünü söyledi. O aşamadan sonra kendisinin baskısıyla delilleri gizlemeye katıldım." diyen Özcan, beraatini ve tahliyesini istedi.

Yargılama sonunda sanıkların üzerlerine atılı "kasten öldürme" suçunu işledikleri sonucuna varan mahkeme heyeti, Güntaç ve Özcan'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet suçundan 2'şer yıl hapis ve 1200'er lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ağırlığını dikkate alarak Güntaç'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 24 yıla düşürdü.

- Süreç

Alikahya semti Atatürk Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de polis merkezine giden Hüsnü Güntaç'ın yakınları, bir süredir haber alamadıkları akrabaları için kayıp başvurusunda bulunmuştu. Ekipler, Hüsnü Güntaç'ın eşi Sibel Güntaç'ı (30), kocasının nerede olduğu sorusuna çelişkili cevaplar vermesi üzerine takibe almış, teknik ve fiziki takibin ardından Sibel Güntaç'ın, Fahrettin Özcan (40) ile arasında gönül ilişkisi bulunduğunu tespit etmişti.

Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine çevredeki MOBESE kameraları ile PTS kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri, çalıştığı iş yerinden Hüsnü Güntaç'a zimmetli araçla Kütahya'ya giden Sibel Güntaç ve Özcan'ı gözaltına almıştı.

Evdeki aramada ekipler, bir valizin içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş ve şüpheliler tutuklanmıştı.

Güntaç'ın emniyetteki ifadesinde, bir süredir aralarında gönül ilişkisi bulunan Özcan'a, eşi tarafından sürekli darbedildiğini söylediğini belirterek, olay gecesi eve aldığı Özcan'ın, yatağında uyuduğu esnada tabancayla başına tek el ateş ederek eşini öldürdüğünü ve cenazeyi battaniyeye sararak Yalova'nın Altınova ilçesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf ettiği öğrenilmişti.

Hüsnü Güntaç'ın cesedi, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Altınova ilçesinde belirtilen mevkide jandarma gözetiminde yapılan çalışma sonucu çıkartılarak, Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış
Dünya

Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış

Karabağ’daki yenilginin ardından Ermenistan halkı sokağa dökülüp hükümet binalarını bastı, siyasetçileri linç etti. Ermenistan Başbakanı Nik..
Ermenistan’da durum kritik! Paşinyan halkını hedef aldı
Dünya

Ermenistan’da durum kritik! Paşinyan halkını hedef aldı

Çaresiz Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisini protesto eden halkına tehditler savurdu. Ermeni lider, hükümet binasını basıp Meclis ..
Putin'den çarpıcı açıklama! Türk askeri Karabağ'a gidiyor
Dünya

Putin'den çarpıcı açıklama! Türk askeri Karabağ'a gidiyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşma ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay