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Aktüel Kocaeli'de zincirleme trafik kazası
Aktüel

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 00:41:00 -
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde yolcu otobüsü, otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, motosiklet sürücüsü S.C. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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