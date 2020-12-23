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Aktüel Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Aktüel

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:43:03 -
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden 1'i ticari taksi 5 araç, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ticari takside bulunan E.Y, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

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