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Aktüel Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 05:52:17 -
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Eskihisar Mahallesi feribot iskelesi yolunda Gebze yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 LNC 59 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Burak Ö. idaresindeki 41 AEF 802 plakalı otomobil ve Sebahattin Y'nin kullandığı 34 NB 1761 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler, Ayşe Y. ve 34 LNC 59 plakalı otomobilde bulunan kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

34 LNC 59 plakalı otomobilde bulunan yaralı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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