Yerel Kocaeli'de yonga yüklü tır devrildi
Yerel

Kocaeli'de yonga yüklü tır devrildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kocaeli'de yonga yüklü tır devrildi

Kocaeli'nde, S.A. idaresindeki yonga yüklü bir tır virajı alamayarak devrildi. Tırın dorsesinde bulunan yongaların yola saçılması sonucu Gölcük istikametinde trafik bir süre tamamen kapandı. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücüye rağmen, bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri yolu temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı.

Kocaeli Başiskele'de meydana gelen trafik kazası, karayolunda aksaklığa neden oldu.

Kaza, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi D-130 karayolu Kullar Köprülü Kavşak mevkisi İzmit istikametinde yaşandı. S.A. idaresindeki yonga yüklü tır, iddiaya göre virajı alamayarak devrildi.

Kaza anında tırın dorsesindeki yongalar, yolun Gölcük yönüne doğru savrularak karayolunu tamamen ulaşıma kapattı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Karayolları ekipleri, yolu açmak için yola saçılan yongaları temizleme çalışmasına hemen başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik normale dönecek.

 

