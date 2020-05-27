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Aktüel

Kocaeli'de yeniden ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:03:11 -
Kocaeli'de yeniden ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında toplu ibadetlere kapatılan camilerin yeniden açılması için temizlik ve dezenfekte çalışması başlatıldı.

Kent genelinde kaymakamlıklarca belirlenen 785 camide, 29 Mayıs Cuma günü itibarıyla cuma namazı cami avlularında ve açık alanlarda kılınacak.

Belirlenen alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde cemaatle kılınacak cuma namazları dışında diğer günlerde sadece öğle ve ikindi namazları cami içerisinde ve cemaatle diğer vakitler ise cemaat oluşturmadan kılınabilecek.

İzmit'in en büyük camilerinden Zincirlikuyu Camisi'nde temizlik çalışmalarını yürüten firmanın yetkilisi Ali Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortak kullanım olan cami, yurt gibi mekanların temizlik ve dezenfekte işlemini yaptıklarını belirtti.

Kovid-19 mücadelesini, kimyasal kullanmadan yaptıklarını ifade eden Kuzu, 180 santigrat derecede su buharını basınçla yüzeye püskürtüp mikropların ölmesini sağladıklarını, sonrasında da ozon jeneratörü kullanarak dünyanın bilinen en güçlü dezenfektanı ozon ile tüm virüs, bakteri ve mikropları yok ettiklerini kaydetti.

Kuzu, "Camilerimizin tekrar açılacak olması ve buraların hazırlanması için çalışıyoruz. Gözle görülen her yer buharla siliniyor, avizeler dahil. Vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.


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