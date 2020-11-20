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Aktüel Kocaeli'de yat üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Kocaeli'de yat üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-20 23:16:56 -
Kocaeli'de yat üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yat üretimi yapan bir fabrikada çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında bir işçi yaralandı.

Balçık Mahallesi Organize Caddesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın atık polyesterlerin bulunduğu konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ve elinden yaralanan bir işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



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