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Aktüel

Kocaeli’de vatandaşlara Cuma namazında 20 bin maske dağıtıldı

Kocaeli’de kılınan cuma namazı öncesinde vatandaşlara ücretsiz 20 bin adet maske ve 40 bin adet tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:58:35 -
Kocaeli’de vatandaşlara Cuma namazında 20 bin maske dağıtıldı

Kocaeli’de kılınan cuma namazı öncesinde vatandaşlara ücretsiz 20 bin adet maske ve 40 bin adet tek kullanımlık seccade dağıtıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cuma namazını kılmak için camilere giden vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıttı. Geçen hafta ilk kez başlayan cemaatle namazlar, vatandaşlar için belirlenen açık alanlarda sosyal mesafe sağlanarak kılındı. Cuma namazı ibadeti için sosyal mesafeye dikkat ederek camiye giden vatandaşların sağlığını önemseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz 20 bin maske ve 40 bin tek kullanımlık seccade dağıttı. Salgın önlemi kapsamında namaz kılınan meydan, okul bahçesi ve camilerin önüne dezenfektan yerleştirildi.


Korona virüs salgının bitimine kadar ücretsiz olarak dağıtılan maske, tek kullanımlık seccade ve diğer hizmetler aksatılmadan vatandaşın hizmetine sunulacak.

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