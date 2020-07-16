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Aktüel

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 19:38:38 -
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İzmit ilçesinde bir kişinin üzerinde 4,85 gram sentetik kannabinoid (bonzai) bulundu.

Ekipler, söz konusu kişinin uyuşturucu satın aldığını tespit ettiği, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda M.D, O.K. ve M.N'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 693 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Bu sırada, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışan bir kadın, basın mensuplarına tepki gösterdi. Şüphelilerden biri de maske ile yüzünü saklamaya çalıştı.

Savcılık sorgusunun ardından M.D, O.K. ve M.N, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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