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Aktüel Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı
Aktüel

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:15:30 -
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesi çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı, 29 gram sentetik uyuşturucu, 835 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 145 uyuşturucu hap, 2 gram kokain, 5 tabanca, 39 fişek, hassas terazi, 39 bin 135 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i işlemlerinin ardından emniyetten salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 9'u tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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