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Aktüel Kocaeli'de tüpten sızan gazın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
Aktüel

Kocaeli'de tüpten sızan gazın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 22:40:01 -
Kocaeli'de tüpten sızan gazın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir binanın ardiyesindeki mutfak tüpünden sızan gazın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sırrıpaşa Mahallesi Bülbül Sokak'ta Aydın A'nın evinin altında bulunan ardiyesindeki mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada hafif yaralanan Aydın A. ile yanındaki Çoşkun A, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ardiyede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bu arada patlamada pencerenin demir korkuluklarının yamulduğu ve eşyaların dağıldığı görüldü.


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