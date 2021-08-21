Kocaeli’de teşvikli yatırımlarla 6 bin kişiye iş kapısı açılacak

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına rağmen yatırımcılar için cazibesini koruyan Kocaeli, yılın ilk yarısında en fazla yeni yatırım başvurusu yapılan illerden biri oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Kocaeli’de gerçekleştirilecek yatırımlar için ocakhaziran döneminde düzenlenen teşvik belgesi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artış gösterdi. Yılın ilk yarısında başta imalat sanayi olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek 244 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı. Geçen yılın aynı döneminde Kocaeli’deki yatırımlar için 154 teşvik belgesi düzenlenmişti. Teşvik belgesi düzenlenen yatırımların 24’ü yabancı sermayeli projeler oldu. Bu projelerin öngörülen yatırım tutarı ise 1 milyar 892 milyon lira olarak hesaplandı. Teşviklendirilen yerli ve yabancı sermayeli projelerin öngörülen sabit yatırım tutarı 8 milyar 267 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Destek verilecek bu yatırımlar tamamlandığında kentte 6 bin 242 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Tamamlanan projelerle 426 kişi iş başı yaptı

Ayrıca, Bakanlık tarafından yılın ilk 6 aylık döneminde Kocaeli’de yatırım süreci tamamlanan 20 projeye tamamlama vizesi verildi. Kentte işletmeye geçen teşvikli yatırımların 7’sini “komple yeni” kategorisindeki projeler oluşturdu. Sabit yatırım tutarı 260 milyon 994 bin lirayı bulan ve ağırlıklı olarak imalat sanayisi yatırımlarından oluşan projelerle 426 kişi iş sahibi oldu.