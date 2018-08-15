THY - İstanbul
0553 313 94 23

Kocaeli'de terör operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü PKK/KCK'ya operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:31
Kocaeli'de terör operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları belirlenen kişilere teknik ve fiziki çalışma başlattı.

Körfez ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, Irak'ın kuzeyinde kırsalda eğitim gören ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen S.E. ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen M.T. ve A.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.  

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:31
  1. Kocaeli Adliyesi
  2. Kocaeli
  3. Darıca
  4. Emniyet Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay BBP Genel Başkanı Destici'yle görüştü
    1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    2. Devlet Bahçeli: Biz kurla kurulmadık,..
    3. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Hiçbir..
    4. Yem sanayicilerinden "dolarla satış"..
    5. Beşiktaş'ta Gökhan Töre depremi!
    6. 22 bin 500 paket kaçak sigara ele..
    7. TSK Münbiç'te 30. devriye görevini yaptı
    8. Binali Yıldırım Mustafa Akıncı ile..
    9. Büyükada davası sanığı Kılıç tahliye..
    10. İHH'dan ekonomik darbe girişimine..
    11. TKBB'den dolar açıklaması
    12. Amerika çığırından çıktı: Brunson'u..
    13. Ataması yapılan genç öğretmen bu halde..
    14. McCluskey: Amerika Türkiye'yi yanında..
    15. Vestel'den açıklama geldi! 'Daha çok..
    16. PKK'lı teröristlerden skandal harita!..
    17. Sudan'da tekne faciası: 22'si öğrenci..
    18. Albayrak'ın toplantısına 3 bin yabancı..
    19. Katar Emiri Beştepe'de! Kritik görüşme..
    20. Rusya'dan Türkiye açıklaması:..
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?