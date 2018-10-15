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Kocaeli'de tartıştığı üvey babasını bıçakladı

Gölcük ilçesinde Şerife A., (32) ailevi sorunlar nedeniyle sokak ortasında tartıştığı üvey babası Yaşar Y.'yi bıçaklayarak yaraladı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:44
Kocaeli'de tartıştığı üvey babasını bıçakladı

Olay, Gölcük'ün Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrı 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Şerife A., sokakta karşılaştığı üvey babası Yaşar Y. ile iddiaya göre, ailevi nedenlerden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Şerife A., Yaşar Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekiler hemen 112 Acil'i ve polisi arayarak yardım istedi.

KISA SÜREDE YAKALANDI
Ağır yaralanan Yaşar Y., gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi. Yaşar Y.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Şerife A. ise polis tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Gözaltına alınarak Gölcük Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, ifadesinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:44
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