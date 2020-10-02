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Aktüel Kocaeli'de sokakta kalp krizi geçiren kişiye müdahale edilmediği iddiasına inceleme
Aktüel

Kocaeli'de sokakta kalp krizi geçiren kişiye müdahale edilmediği iddiasına inceleme

Kocaeli Valiliği: - "Valiliğimizce olayın araştırılması, incelenmesi ve soruşturulması için görevlendirme yapılmıştır. Olayda ihmal olup olmadığı yakından takip edilmekte olup tahkikat sonucuna göre idari, adli ve cezai işlemler yapılacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:44:23 -
Kocaeli'de sokakta kalp krizi geçiren kişiye müdahale edilmediği iddiasına inceleme

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği, sokakta kalp krizi geçiren kişiye müdahale edilmediği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, basın ve medya kuruluşlarında 28 Eylül'de Gebze ilçesinde bulunan bir özel hastane önünde Sebahattin Duru'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğine yönelik haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Özel hastane görevlilerinin hastaya müdahale etmediğiyle ilgili haberler üzerine Valilikçe olayın araştırılması, incelenmesi ve soruşturulması için görevlendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Olayda ihmal olup olmadığı yakından takip edilmekte olup tahkikat sonucuna göre idari, adli ve cezai işlemler yapılacaktır. Sebahattin Duru'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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