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Aktüel

Kocaeli'de sokak hayvanlarının barınakları çalındı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:34:42 -
Kocaeli'de sokak hayvanlarının barınakları çalındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Derince Belediyesi tarafından sokak hayvanları için yapılan barınaklar çalındı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün seçim vaatleri arasında yer alan "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi"nin yapımının sürdüğü belirtildi.

Sokaktaki hayvanların sıkıntılarına geçici çözüm üretmesi için ilçenin muhtelif noktalarına barınaklar konulduğu ifade edilen açıklamada, bu alanlardaki sokak hayvanlarına her gün mama ve su takviyesinde bulunulduğu kaydedildi.

Fatih, Toylar ve Çınarlı mahallelerindeki 8 barınağın çalındığı belirtilen açıklamada, konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Hayvanseverleri duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yaşanan olaylarla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşlar İl Emniyet Müdürlüğü veya 2394015 numaralı telefondan belediyeye bilgi verebilirler." ifadeleri kullanıldı.

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