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Aktüel Kocaeli'de silahlı komşu kavgası
Aktüel

Kocaeli'de silahlı komşu kavgası

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 00:45:00 -
Kocaeli'de silahlı komşu kavgası

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasındaki kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Emek Mahallesinde Erol K. ve oğlu Berat K. (16) ile komşuları Hakan Ş, Mustafa A. ve Özcan A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Tarafların tabancayla ateş açtığı kavgada vücuduna mermi isabet eden baba ve oğlu ile Hakan Ş, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahaleye rağmen Berat K'nin yaşamını yitirdiği olayda, babası Erol K'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan Mustafa Ö. ile Özcan A'yı Emek Mahallesi 46 Sokak'ta olayda kullanıldığı düşünülen tabancalarla saklandıkları evde gözaltına aldı.

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