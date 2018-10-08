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Kocaeli'de sağlık çalışanı darp edildi

Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde bir sağlık çalışanı, hasta yakınları tarafından darp edildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 20:59
Kocaeli'de sağlık çalışanı darp edildi

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde sağlık çalışanını darbeden hasta yakınları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Ergüney, dün öğlen saatlerinde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde muayene olan bir kadının 2 yakınının, akşam saatlerinde hastaneye gelerek, tedaviye yardımcı olan erkek hemşireyi darbettiğini söyledi.

Çalışanlarının, yüzüne ve dişlerine ciddi şekilde darbe aldığının aktaran Ergüney, "Çalışanımız sağlık raporu aldı. Evinde istirahat ediyor. Genel durumu iyi. Görüntüsü iyi değil. Saldırganların savcılık ifadeleri alınmış, serbest bırakılmışlar. Sağlık Müdürlüğü olarak avukatlarımız gerekli işlemleri yaptı, suç duyurunda bulundu." ifadesini kullandı.

Ergüney, özellikle bugünlerde doktorlara ve sağlık personeline üst üste saldırıların olduğunu anımsatarak, "Artık bu işlerde biraz daha ciddi hukuki tedbirlerin alınması gerektiğini gösteriyor, caydırıcı tedbirlerin olması gerektiğini gösteriyor. Personelimizle yakından ilgileniyoruz. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup, görevinin başına dönecek." şeklinde konuştu.

Türk Sağlık Sen'den tepki

Öte yandan Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, sağlık çalışanına yapılan saldırıyı kınadı.

Darbedilen sağlık çalışanına acil şifalar dileyen, bu ve buna benzer olayların son bulmasını istediklerini ifade eden Çeker, "Hastanenin içerisinde sağlık çalışanı darbedilip, tekme tokat dövülüyor ise söylenecek söz bitmiş demektir." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 20:59
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