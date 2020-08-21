  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kocaeli'de otelde kalan kişinin parasını ve otomobilini çalan zanlı yakalandı
Aktüel

Kocaeli'de otelde kalan kişinin parasını ve otomobilini çalan zanlı yakalandı

Kovalamaca sonucu yakalanmasının ardından tutuklanan şüphelinin, 6 ilde 15 otelden hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:12:24 -
Kocaeli'de otelde kalan kişinin parasını ve otomobilini çalan zanlı yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir otelde konaklayan kişinin 6 bin lirasını ve otomobilini çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak tutuklandı.

İlçedeki bir otelde kalan müşteriye ait otomobil ile paranın çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Suriye uyruklu M.S. (40) olduğunu ve iş yerinden hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan kaydı bulunduğunu belirledi.

Polis ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi İstanbul'dan kiraladığı otomobille Kocaeli'ye girdiği sırada durdurmaya çalıştı. Dur ihtarına uymayan M.S. ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında M.S'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce polis aracına sonra da duvara çarptı. Araçtan indirilen M.S, gözaltına alındı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

M.S'nin, sahte kimlik vererek Kocaeli, Bursa, Yalova, İstanbul, Düzce ve Sakarya'da girdiği yaklaşık 15 otelde hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar’dan krizin yaşandığı bölgeye ilişkin çarpıcı açıklama! ‘Türkiye şu an orada hazırlık safhasında’
Gündem

Mete Yarar’dan krizin yaşandığı bölgeye ilişkin çarpıcı açıklama! ‘Türkiye şu an orada hazırlık safhasında’

Libya’daki durumu değerlendiren Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, ‘Türkiye şu anda orada hazırlık ve lojistik safhasında. Bugün sessiz..
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım
Gündem

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemesi gereken emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini belirtip, haydutlar..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı