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Aktüel Kocaeli'de ormanda kaybolan zihinsel engelliyi AFAD ekipleri buldu
Aktüel

Kocaeli'de ormanda kaybolan zihinsel engelliyi AFAD ekipleri buldu

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:12:43 -
Kocaeli'de ormanda kaybolan zihinsel engelliyi AFAD ekipleri buldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda kaybolan zihinsel engelli, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Serinlik Mahallesi'nde babasıyla ormanlık bölgede kestane toplamaya giden zihinsel engelli K.Ö. (34) bir süre sonra kayboldu.

Oğluna ulaşamayan baba, AFAD ve jandarmadan yardım istedi.

Kartepe Kestanedüzü mevkisinde buluşan AFAD ve jandarma ekipleri, gösterilen bölgelerde planlama yaparak arama çalışmalarına başladı.

Jandarmanın iz takip köpeklerinin de katıldığı 2 saatlik arama sonrası K.Ö. bölgeden 3 kilometre uzakta elinde kovayla bulundu.

Büyük sevinç yaşayan babasına teslim edilen K.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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