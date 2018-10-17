THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kocaeli'de minibüs 6. sınıf öğrencisine çarptı

Çayırova ilçesinde okul çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışan 6. sınıf öğrencisi Mücahit Kütük'e bir servis minibüsü çarptı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:27
Kocaeli'de minibüs 6. sınıf öğrencisine çarptı

10 yaşındaki öğrencinin tedavisi yoğun bakımda devam ederken ailesi yetkililerden bir önlem alınmasını istiyor. Kaza anı  güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza 11 Ekim saat 15.00 sıralarında Emek mahallesi Tahsin Tahran İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan  çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan  Mücahit Kütük'e(10), 41 P 3245 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaralı öğrencinin yardımına koşan vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 ayağı kırılan ve vücüdünda kırıklar olduğu öğrenilen öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

"ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ"

Hastanede tedavisi devam eden Mücahit'in babası Seyfi Kütük aynı yerde daha önce de kazaların yaşandığını belirterek “Oğlum okul çıkışı yolun karşısına geçmek istediği sırada servis aracı hızlı bir şekilde çarpmış. Bacakların ikiside kırık bir şeklide yoğun bakımda yatıyor. Diğer veliler imza topladık bir önlem alınmasını istiyoruz. Alt geçit üst geçit yada ışık konmasını istiyoruz. Bizler bile zor geçiyoruz yolun karşısına “ diye konuştu.

Anne Nurcan Kütük ise “Oğlum ağrılar içinde kıvranıyor. Yoğun bakımda yatıyor. Kalçada bacaklarında kırık var. Gözü şiş, çatlaklar var. Hep kazalar oluyor. Önlem alınsın" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Servis minibüsün öğrenciye çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde öğrencinin yolun karşısına geçmek istediği sırada minibüs çarpıyor.Çarpmanın şiddetiyle öğrenci yola savrukurken,kazayı gören vatandaşlar yardıma koşuyor. Minibüs sürücüsü de araçtan inerek yaralı öğrencinin yanına geliyor. Minibüs sürücüsü kaza ile ilgili polis merkezinde ifade verirken polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:27
  1. trafik kazası
  2. Kaza
  3. Kocaeli
  4. minibüs
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahil Güvenlik'e operasyon! Gözaltılar var
    1. Sahil Güvenlik'e operasyon!..
    2. STAR’da işbaşı haftası
    3. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    4. Bozankaya’dan Latin Amerika atağı
    5. Bakan Süelyman Soylu'dan 'Kaşıkçı'..
    6. Kocaeli'de minibüs 6. sınıf..
    7. Türkiye Finans’tan avantajlı leasing..
    8. Galatasaray evinde izin vermiyor
    9. Arabistan'dan Amerika'ya 100 milyon..
    10. Faize sıcak bakmayan Aşan, Finans..
    11. CHP'de yine kavga çıkacak! İhraç edildi
    12. Yeni Ülker Piko 5, raflarda yerini aldı
    13. Erdoğan'dan ODTÜ'lülere manidar hediye
    14. Süleyman Soylu'dan Kaşıkçı açıklaması
    15. Kuveyt Türk’e en iyi İslâmi finans..
    16. 15 dakika görüştüler! 100 milyon dolar..
    17. 3 günde 2 milyon Turkcell’li..
    18. Kadın sürücünün öldüğü kazada ibre..
    19. Büyük Doğu’nun öncülerinden Kaya..
    20. Erdoğan-Pompeo zirvesi başladı
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları