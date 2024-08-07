Kocaeli’de maganda dehşeti! Dükkanı bastı sahibini kurşuna dizdi

Olay, dün akşam saatlerinde Karabaş Mahallesi Akça Cami Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli köfteci dükkanına geldi. Biraz dükkan çevresinde dolaşan şüphelilerden T.U., dükkanın önüne gelerek işletme sahibi D.B'ye ateş açtı. Karın boşluğuna isabet eden mermi ile yaralanan D.B. kanlar içinde kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, T.U'nun dükkana geldiği, cebindeki tabancayı çıkartarak D.B'ye ateş ettiği ve onu bekleyen arkadaşıyla kaçtığı anlar anlar yer aldı.