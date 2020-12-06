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Aktüel Kocaeli'de kulübeden camiye sıçrayan yangın söndürüldü
Aktüel

Kocaeli'de kulübeden camiye sıçrayan yangın söndürüldü

Söndürme çalışmalarını izlemek için kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlar, jandarma ekiplerince evlerine gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-12-06 15:41:24 -
Kocaeli'de kulübeden camiye sıçrayan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kulübede çıkan ve camiye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kirazpınar Mahallesi Taşocakları mevkisindeki kulübede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yan taraftaki Hz. Ömer Camisi'ne sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çatıda başlayan ve camiyi saran alevleri müdahale ederek söndürdü.

Yangında 28 yıllık cami kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, söndürme çalışmalarını izlemek için kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlar, jandarma ekiplerince evlerine gönderildi.


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