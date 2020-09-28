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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:58:01 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 327 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 327 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1649 iş yeri denetlenirken, 17 bin 94 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 26, sosyal mesafe kuralına uymayan 13, maske takmayan 288 kişi ile tedbirlere uymayan 6 iş yerine ve ayakta yolcu kapasitesini aşan 4 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı.


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