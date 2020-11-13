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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:09:26 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 288 kişi ile 7 iş yerine para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1980 iş yeri denetlendi, 20 bin 999 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 34, maske takmayan 171, sosyal mesafe kuralına uymayan 13, yasaklanan yerlerde sigara içen 70 kişi ile tedbirlere uymayan 7 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli de yakalandı.

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