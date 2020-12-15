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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 242 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 242 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-15 00:57:40 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 242 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 242 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1222 iş yeri denetlendi, 16 bin 698 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 2, sosyal mesafe kuralına uymayan 8, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 100, maske takmayan 104, yasaklanan yerlerde sigara içen 28 kişi ile tedbirlere uymayan 7 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli de yakalandı.

Öte yandan salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1633 araç denetlendi.

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