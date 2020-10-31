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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 219 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 219 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:13:43 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 219 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 219 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1549 iş yeri denetlendi, 23 bin 329 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 26, sosyal mesafe kuralına uymayan 36 ve maske takmayan 154 kişi ile tedbirlere uymayan 2 iş yeri sahibi ve ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 1 sürücüye idari para cezası verildi.

Öte yandan, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.





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