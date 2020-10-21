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Aktüel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 157 kişiye para cezası
Aktüel

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 157 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:19:59 -
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 157 kişiye para cezası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 157 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1690 iş yeri denetlendi, 20 bin 664 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı.

Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 19, maske takmayan 125, sosyal mesafe kuralına uymayan 5 ve tedbirlere riayet etmeyen 8 işletmeciye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında farklı suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı.

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