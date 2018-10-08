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Kocaeli'de korkutan anlar! Doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devam eden metro inşaatı çalışmalarında doğalgaz borusunda gaz kaçağı meydana geldi. Meydana gelen olay sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ile doğalgaz dağıtım şirketi ekibi gönderildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:13
Kocaeli'de korkutan anlar! Doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde metro inşaatı sırasında doğalgaz borusunda meydana gelen gaz kaçağı ekipleri alarma geçirdi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı devam eden metro çalışma sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 metre derinlikte bulunan doğalgaz borusu bilinmeyen bir sebeple gaz kaçırmaya başladı. Kaçağın fark edilmesi üzerine ekiplere haber verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekibi ile doğalgaz dağıtım şirketi ekibi gönderildi. Bu sırada gaz tüm meydan ve çevresini sardı.

Kısa sürede kaçağa müdahale eden doğalgaz ekipleri tarafından gaz akışı kesildi.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 18:13
  1. Kocaeli
  2. Gebze
  3. doğalgaz kaçağı

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