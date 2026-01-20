Kocaeli'de korku dolu saatler
Kocaeli'nin yürekler ağza geldi. İzmit ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın 2. katı alevlere teslim olurken dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta tedavi uygulandı.
Yangın, Yenişehir Mahallesi Özden Sokak'taki 4 katlı apartmanda çıktı.
Apartmanın 2. katından yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Daire kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 4 kişi ambulansta tedavi uygulandı.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.