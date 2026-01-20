  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu nasıl Barış Kurulu? Gazze tüzüğünde ‘Gazze’ yok! Cami hoparlöründe örgüt marşı: Lenin’in tohumlarından ne beklenirdi İstanbul Boğazı’nda ceset bulundu! Ünlü sporcuya ait olduğu iddia edildi Yunanistan seçimlerinde İsrail şüphesi! Siyonistlerden beklenir! Ahmed Şara bu müptezellere az bile yapıyor! PKK’lı pislik: “Biz Allah’tan üstünüz” 7 aylık bebek donarak şehit oldu! Beyaz Saray'ın doğu kanadında bulunan sığınak "gelişen tehditlere" karşı yenilendi Korku bacayı sardı! Şimdi uçaklar ve helikopterler düşünsün: İETT otobüsleri uçmaya da başladı Dünya artık daha tehlikeli bir yer! Haydut Trump ile 1 yılın kronolojisi Bir adım daha ileriye gitti! Trump'ten dünyayı şok eden Grönland paylaşımı
Gündem Kocaeli'de korku dolu saatler
Gündem

Kocaeli'de korku dolu saatler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kocaeli'de korku dolu saatler

Kocaeli'nin yürekler ağza geldi. İzmit ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın 2. katı alevlere teslim olurken dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta tedavi uygulandı.

Yangın, Yenişehir Mahallesi Özden Sokak'taki 4 katlı apartmanda çıktı.

Apartmanın 2. katından yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Daire kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 4 kişi ambulansta tedavi uygulandı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul’da her zamanki gibi otobüs yangını
İstanbul’da her zamanki gibi otobüs yangını

Gündem

İstanbul’da her zamanki gibi otobüs yangını

Erzurum'da Yangın Faciası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Erzurum'da Yangın Faciası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Aktüel

Erzurum'da Yangın Faciası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Hadımköy'de dev yangın! Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü kapladı!
Hadımköy'de dev yangın! Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü kapladı!

Gündem

Hadımköy'de dev yangın! Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü kapladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23