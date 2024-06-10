Kocaeli'de kırmızı boyalı Gazze eylemi! Şehir soykırıma karşı ayağa kalktı
Kocaeli bugün binlerce kişinin katılımıyla Gazze için eyleme ev sahipliği yaptı.
Şehirde yüzlerce araç sürücüsü oluşturdukları konvoyla Filistin'e destek verdi. Sürücüler araçlarla tur atarken yüzlerce vatandaş ise üst geçitlerde pankart ve bayrak açtı, üstlerine kırmızı boyalar sürerek ölümlere tepki gösterdi.
Kocaeli'de bir araya gelen motosiklet, çekiciler, off-road, ATV, servis araçları ve arama kurtarma araç sürücüleri konvoy düzenledi. Türk ve Filistin bayrakları açan vatandaşlar, yüzlerce araçla şehirde turu attı.
Üst geçitte açılan pankartlar ve bayraklarla da yüzlerce vatandaş konvoya destek verdi. Üst geçitte; "Nehirden denize özgür Filistin", "Çocuklar ölüyor sessiz kalma" pankartları açılırken vatandaşlar üstlerine kırmızı boya sürerek yere uzandı ve yaşanan ölümlere tepki gösterdi.
200'den fazla sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla düzenlenen etkinliğe Kocaelili vatandaşlarda büyük destek verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO