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Kocaeli'de kaza yapan sürücü otomobilini terk etti

Kaza yapan otomobilin  sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:50
Kocaeli'de kaza yapan sürücü otomobilini terk etti

 D-100 karayolunda Ankara istikametine giden ve  sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 YV 598 plakalı otomobil, Tatlıkuyu  mevkisinde kontrolden çıkarak Mustafa A'nın kullandığı aynı yönde giden 34 KP  8607 plakalı otomobile çarptı ve ters döndü.

Sürücülerden Mustafa A, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.  Olay yerine gelen polis ekipleri, 41 YV 598 plakalı aracın sürücüsünün kaçtığını  belirledi.

Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı bölgede ulaşım, kazalı  otomobillerin olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 08:50
  1. Ankara
  2. kaza

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