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Aktüel Kocaeli'de kayalıklardan düşen dağcı kurtarıldı
Aktüel

Kocaeli'de kayalıklardan düşen dağcı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 14:05:19 -
Kocaeli'de kayalıklardan düşen dağcı kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Kanyonu'nda tırmanış yaptığı kayalıklardan düşerek yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, tırmanış yapmak üzere kanyona gelen dağcı Uğur Kıroğlu, henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklardan düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerince kayalıklardan sedyeyle indirilen dağcı, sağlık personeline teslim edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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