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Aktüel Kocaeli'de kardeşler arası arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
Aktüel

Kocaeli'de kardeşler arası arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Aracıyla olay yerinden kaçarken kaza yapan şüpheli, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:14:42 -
Kocaeli'de kardeşler arası arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Servetiye Karşı Mahallesi'nde Mustafa C. (67) ile kardeşi Mehmet C. (49) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa C, kardeşi Mehmet C'ye tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Mehmet C, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aracıyla olay yerinden kaçan Mustafa C. Armutboğazı mevkisinde kaza yapması üzerine Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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