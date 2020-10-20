Kocaeli'de karantina kuralına uymayan 63 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, son bir haftada karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 63 kişi hakkında idari ve adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 12-19 Ekim tarihlerinde kent genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, 60 bin 881 araç kontrol edilirken, 92 bin 382 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, karantina kuralına uymadığı belirlenen 47 kişiye idari, 16 kişiye de adli işlem yapılırken, izolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 27 kişi zorunlu olarak, 125 kişi de diğer nedenlerle yurtlarda izolasyona tabi tutuldu.

Ekiplerce denetlenen 16 bin 526 iş yerinden 408'i hakkında kurallara uyulmadığı gerekçesiyle idari işlem yapıldı.

Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlal eden 97 kişiye, maske takma kuralına uymayan 1420 kişiye idari işlem yapılırken, aranan 486 şüpheli yakalandı.

Öte yandan Vefa Sosyal Destek Gruplarınca 1845 kişinin talebi karşılandı, 65 yaş ve üstüyle kronik rahatsızlığı bulunan 8 bin 833 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.



