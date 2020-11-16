Kocaeli'de karantina kuralına uymayan 161 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, son bir haftada karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 161 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Valiliğin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere, oksijen ve hava karışımının ısıtılarak ve nemlendirilerek yüksek akımda hastalara verilmesini sağlayacak 5 Nazal Yüksek Akış Isıtıcılı Nemlendirme Ünitesi'nin temin edilmesine karar verildi.

- 161 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

Öte yandan, salgınla mücadele kapsamında 9-16 Kasım'da kent genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 105 kişiye idari, 56 kişiye ise adli işlem yapıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, toplam 16 bin 861 iş yeri 24 bin 25 kez denetlendi, kurallara uymayan 414 iş yerine idari işlem yapıldı.

Güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde 187 bin 54 kişi sorgulandı, 397 aranan şahıs yakalandı, 19 bin 685 iş yeri kontrol edildi, 72 iş yerine idari işlem uygulandı, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 97, maske takmayan 1661 kişiye idari işlem yapıldı.

Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde ayrıca 75 bin 645 araç kontrol edildi, 113 bin 276 şahıs sorgulandı.

İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 104 kişi zorunlu olarak, 168 kişi ise diğer nedenlerden olmak üzere 272 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutuluyor.

Öte yandan, 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinden, vatandaşların 267 talebi yerine getirildi.

Ayrıca, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 7 bin 506 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi. Vefa Sosyal Destek Gruplarınca toplam 2 bin 235 kişinin talebi karşılandı.