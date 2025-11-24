  • İSTANBUL
Kocaeli'de kaçakçılara geçit yok! 4 kişi paketlendi

Yeniakit Publisher
IHA
Kocaeli’de kaçakçılara geçit yok! 4 kişi paketlendi

Kocaeli Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nda 2 araçta yapılan aramada 600 paket elektronik sigara kartuşu ile tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan araçta yapılan aramada 50 bin dal içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan bir araçta ise yapılan aramada 600 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Bu olayda ise 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

