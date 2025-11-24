  • İSTANBUL
Gözler kritik ziyarette: İmralı heyeti yola çıkıyor!

Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj: Osmanlı mirasını muhafaza ediyoruz

ABD’deki hapishanelerde kriz patlak verdi! Ne yatağı alın size sandalye

Baja yarışında ralli aracıyla sivil araç burun buruna: Pilotlar facianın eşiğinden döndü

20 askerimiz şehit olmuştu! MSB açıkladı: Kaza kırım ekibi Türkiye’ye döndü

Bakan Tekin'den öğretmenlere mektup “Ailemize hoş geldiniz”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis açıklaması: Futboldaki pisliği temizleyeceğiz! Bu işten kulüpler de zarar görecek!

Yerlikaya gelişmeyi duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

Ekrem’in mapushane videosu sosyal medyayı salladı! Trump detayı olay oldu

MHP’nin şok oy oranı anketçileri birbirine düşürdü
Bayraktar açıkladı: 6 milyar dolarlık dev anlaşma!
Bayraktar açıkladı: 6 milyar dolarlık dev anlaşma!

Türkiye ve Dünya Bankası arasında 6 milyar dolarlık finansman paketi için çalışmalar başlayacak... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile anlaştıklarını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu finansmanın, yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacağını ifade etti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani ile ilk etapta 6 milyar doları bulan bir finansman paketi için çalışmalara başlanması konusunda mutabık kaldık. Söz konusu finansman, rüzgar ve güneş kurulu gücünde 2035 yılı için belirlediğimiz 120 bin megavat hedefine ulaşma noktasında yapmayı planladığımız yüksek voltajlı elektrik iletim yatırımlarında kullanılacak. Görüşmede ayrıca yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gaz gibi konularda işbirliği fırsatlarını da değerlendirdik."

Yolsuzluk bataklığındaki CHP'de iç savaş! Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek mesajı: Artık kimse konforlu alan bulamayacak
Siyaset

Hesap vermek CHP'linin namus borcudur!
Gündem

CHP oyları ile seçilenler "aslına döndü"!
Gündem

CHP'liler birbirine girdi! Vekillerin üstüne yürüyüp avaz avaz bağırdı
Siyaset

1
Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı
Yerel

Uşak'ta İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 10 Kişi Yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler dahil olmak üzere araçlarda bulunan 1'i bebek toplam 10 kişi yarala..
Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi
Dünya

Başörtüsü hazımsızı Avusturya'dan başörtü yasağı: Ahlaksız ırkçı Bakan fetva bile verdi

Avusturya, 12 bin Müslüman kız öğrenciye başörtüsü yasağı getirmeye hazırlanıyor. Ahlaksız Hristiyan Bakan ırkçı yaklaşımını sürdürüyor. ..
İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan G20 Zirvesi'ne ilişkin paylaşım: Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığı tarihe geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler..
