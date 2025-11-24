  • İSTANBUL
Kardeş kavgası çok acı bitti

DHA Giriş Tarihi:
Kardeş kavgası çok acı bitti

Kırıkkale'de çıkan kardeş kavgası kanlı bitti, 47 yaşındaki ağabey ölürken 26 yaşındaki kardeş ise gözaltına alındı.

1
#1
Foto - Kardeş kavgası çok acı bitti

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokakta bulunan apartmanın 2'inci katında meydana geldi.

#2
Foto - Kardeş kavgası çok acı bitti

Ali Sağlam ile kardeşi Y.S. arasında baba evinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya yaşandı.

#3
Foto - Kardeş kavgası çok acı bitti

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S., ağabeyi Ali Sağlam'ı bıçakla göğüs ve bileğinden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Kardeş kavgası çok acı bitti

Ağır yaralanan Ali Sağlam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

#5
Foto - Kardeş kavgası çok acı bitti

Şüpheli kardeş Y.S. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

