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Aktüel Kocaeli'de iki grup arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Kocaeli'de iki grup arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:52:36 -
Kocaeli'de iki grup arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi Islıkgöl Caddgesi'ndeki bir tamirhaneye gelen 5 kişi ile iş yeri sahibi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri çalışanlarının da karıştığı olayda, iki grup arasında arbede yaşandı.

İş yeri çalışanlarının sopa ve levyelerle kovaladığı 5 kişi kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, gruptakiler arasında yaşanan arbede, iş yeri çalışanlarının sopa ve levyelerle kovaladığı 5 kişinin olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

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