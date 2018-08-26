Kocaeli'de iki araç çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 17 Ağustos Fay Hattı Bulvarı'nda iki araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.26 Ağustos 2018 Pazar 15:49
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim B. idaresindeki 41 PM 650 plakalı otomobil ile Fatih A. yönetimindeki 41 K 6608 plakalı otomobil 17 Ağustos Fay Hattı Bulvarı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Kazada, sürücülerle otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.
Otomobilde sıkışan sürücü Fatih A, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
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