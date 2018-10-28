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Kocaeli'de hayatını yitiren polis ve yakınları son yolculuklarına uğurlandı

Kandıra ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden polis memuru ile eşi ve kayınvalidesi, son yolculuklarına uğurlandı.

28 Ekim 2018 Pazar 15:26
Kocaeli'de hayatını yitiren polis ve yakınları son yolculuklarına uğurlandı

Kandıra'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yunus Emre Gökkaya'nın cenazesi, hastane morgundan alınarak Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Gökkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Burada düzenlenen törende polisin öz geçmişinin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Osman Zeki Yağcı tarafından dua edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Yunus Emre Gökkaya ile eşi Merve, annesi Nafize, kardeşi Murat Atilla Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik'in cenazeleri, Kandıra Merkez Şefik Camisi'ne götürüldü. Burada, Yunus Emre Gökkaya'nın kayınpederi İrfan Çelik ile kuzenleri taziyeleri kabul etti.

Polis memuru Gökkaya ile eşi ve kayınvalidesinin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından Kandıra Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Gökkaya'nın annesi Nafize ve kardeşi Murat Atilla Gökkaya'nın cenazeleri ise namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Gümüşhane'ye gönderildi.

Cenaze törenine, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Belediye Başkanı Ünal Köken ve meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

OLAY

D-605 karayolunda Dalca Mahallesi mevkisinde, dün Kandıra istikametine giden polis memuru Yunus Emre Gökkaya yönetimindeki 34 ZY 7069 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tezcan Çıbık idaresindeki 54 D 6290 plakalı otomobille çarpışmış, kazada polis memuru Yunus Emre Gökkaya hastanede, eşi Merve, annesi Nafize, kardeşi Murat Atilla Gökkaya ve kayınvalidesi Ayşe Çelik ise olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Polis memurunun yaralanan oğlu Hamza Ali Gökkaya ve diğer otomobilin sürücüsü Tezcan Çıbık ile otomobildeki eşi Fahriye Çıbık tedavi altına alınmıştı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:26
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